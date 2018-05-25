Французский бизнес подписал 50 соглашений на полях ПМЭФ

Французские компании подписали 50 соглашений на полях Петербургского экономического форума. Об этом во время выступления на пленарном заседании рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что соглашения подписаны "в тяжелые моменты истории": "Мы должны опираться на созидательную силу, мы в это верим", - сказал президент Франции.

Макрон добавил, что французские предприятия находились на российском рынке в самые тяжелые исторические моменты. А Франция ежегодно нанимает до 170 тыс. работников из России.