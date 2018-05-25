На ПМЭФ-2018 подписано инвестиционных соглашений на 700 млрд рублей

Суммарный объем инвестиций в рамках соглашений на Петербургском международном экономическом форуме-2018 составит около 700 млрд руб. Такие данные в ходе обращения к участникам пленарного заседания форума озвучил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

Как подчеркнул глава государства, сегодня можно говорить о запуске нового механизма - фабрике проектного финансирования.

"Только на ПМЭФ подписано инвестиционных соглашений общим объемом 700 млрд рублей. В целом по году они превысят 1 трлн рублей", - сказал Путин.