На Южном Урале задержали водителя, перевозившего детей в переоборудованном грузовом фургоне

В Челябинской области сотрудники областного полка ДПС задержали водителя автобуса, перевозившего детей с нарушениями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел сегодня днем на 170 километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Мужчина перевозил 16 детей из Магнитогорска в Курган в грузовом фургоне, неправомерно переоборудованном для перевозки пассажиров, без согласования с Госавтоинспекцией. Транспортное средство не оборудовано "Глонасс" и тахографомом.

Водителя привлекли к административной ответственности. По факту нарушения проводится административное расследование, в ходе которого сотрудники ГИБДД проверят, как осуществляется на предприятии контроль за выходом транспортных средств на линию.

По словам сопровождающего, дети направлялась на всероссийские соревнования, а о нарушениях ему не было известно. Юных спортсменов в Курган доставят другим транспортом.