Путин на ПМЭФ пригласил бизнес на саммит в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума пригласил его участников в Екатеринбург на Второй глобальный саммит производства и индустриализации GMIS (GlobalManufacturing and Industrialisation Summit), передает корреспондент Накануне.RU.

Путин отметил, что на форуме обсудят использование передовых перспективных технологий в сферах промышленности.

Напомним, соглашение о проведении саммита сегодня подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Саммит GMIS пройдет в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге. Как сообщало Накануне.RU, инициатива министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и губернатора Свердловской области была поддержана эмиратской стороной.