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Ямал наращивает производство молока, в планах - изготовление моцареллы
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молоко, Ямал (2018) | Фото: правительство.янао.рф

С начала 2018 года ямальские аграрии произвели на 50 тонн молока больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа.

Производство молока на Ямале растет с каждым годом. В прошлом году агрария получили 2 тонны молока, что на 200 тонн больше, чем в 2016 г. Таких результатов округ достиг благодаря частичному обновлению молочного поголовья в стадах предприятий. В 2016 г. в рамках госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса регион закупил 30 голов племенного высокопродуктивного крупного рогатого скота для предприятий "Салехардагро" и "Мужевское".

В 2017 г. начала работу молочная ферма "Веритас" в поселке Пурпе Пуровского района - современный животноводческий комплекс с собственной переработкой производительностью до 2 тонн молока в день. Цех переработки сырья производит выпуск традиционной молочной продукции с короткими сроками реализации. Руководство предприятия планирует запустить производство сыров, в том числе моцареллы по итальянским технологиям.

ферма, коровы, Кобылкин(2018)|Фото: правительство.янао.рф

"Такие предприятия укрепляют продовольственную безопасность нашего Ямала, но главное, что наши дети могут пить свое свежее молоко, жители получают продукцию местного производства высокого качества. И мне приятно, что предприимчивые ямальцы не боятся и открывают свои очень востребованные производства, не характерные для Крайнего Севера. Поддержка таким инициативам будет", - отметил экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин во время рабочего объезда Пуровского района в марте.

молоко, Ямал(2018)|Фото: правительство.янао.рф

молоко, Ямал(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Предприятия Ямала стремительно обновляют материально-техническую базу. В 2017 г. в рамках госпрограммы приобретено оборудование для переработки молока в МУП "СХК Ноябрьский", за счет межбюджетной субсидии реконструирован коровник в селе Горки Шурышкарского района. В этом году запланировано обновление молочного поголовья "Салехардагро" и совхоза "Байдарацкий" – для предприятий будет приобретено 17 голов высокопродуктивного скота холмогорской породы. Коров доставят в округ летом.

Примечательно, что молочное производство в округе развивается даже на самых северных территориях. Так, в конце 2017 г. в Ямальском районе заработала "Арктическая ферма", которая осуществляет полный производственный цикл – от получения сырья до реализации готовой продукции. Причем это не только стандартный набор – молоко, свежий творог и сметана, но и натуральный йогурт с различными добавками – мюсли, злаками, бананом, клубникой. В перспективе предприятие планирует запустить производство твердых сыров.

молоко, Ямал(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Сегодня на Ямале производством молочной продукции занимаются 10 предприятий. Имеющийся ресурс позволяет в значительной степени закрывать потребность социальных учреждений в свежем молоке. А на реализацию населению идет широкий спектр готовой продукции – пастеризованное молоко, кефир, йогурт, ряженка, творог, сметана и сливочное масло.

Отметим, что в целом стратегия продовольственной безопасности ЯНАО приносит свои результаты. Так, по итогам прошлого года уровень обеспеченности населения округа собственной рыбной продукцией превысил 88%: на одного жителя региона пришлось 19,4 кг местной рыбы в год, в то время как средняя рекомендуемая норма потребления этого продукта составляет 22 кг.

Производство мяса скота и птицы в ямальских хозяйствах всех категорий в минувшем году превысило 8 тыс. тонн в живом весе, что на тысячу тонн больше, чем в 2016 г. Годовой объем потребления мясной продукции местного производства на одного жителя округа составил 15 кг, что на 2 кг больше, чем в 2016 г. Основной рост производства мяса произошел в округе за счет увеличения объема заготовок оленины, который к уровню 2016 г. составил 200 тонн в убойном весе.

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25.05.2018 15:51 Мск | Анна Смирнова
17:51 Екб


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Ямал наращивает производство молока, в планах - изготовление моцареллы
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