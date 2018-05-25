Путин: Россия продолжит курс на качественное обновление региональных команд

Президент России Владимир Путин, выступая с обращением к участникам Петербургского международного экономического форума-2018, заявил, что перспективы развития страны во многом будут зависеть от регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, глава государства отметил, что Россия продолжит курс на качественное обновление региональных команд.

"Именно на этом уровне формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических и социальных задач… Вы знаете, что ряд успешных губернаторов вошли в состав нового правительства", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.