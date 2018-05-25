В Тюмени торговый дом "Центральный" закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности

В Тюмени торговый дом "Центральный" закрыт по решению суда – в нем так и не устранили нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В рамках повторной проверки выяснилось, что в здании остаются неисправными системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации (на первом этаже). На четвертом этаже не работает система оповещения о пожаре. На пятом из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть торговый дом до устранения нарушений. Суд вынес такое решение.

Напомним, в рамках прошлой проверки в здании найдено 100 нарушений правил пожарной безопасности. Тогда ТД был оштрафован и закрыт до исправления ситуации.