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25.05.2018
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
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Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
25.05.2018 15:55 Мск (17:55 Екб)
общество | Тюменская область
В Тюмени торговый дом "Центральный" закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Тюмени торговый дом "Центральный" закрыт по решению суда – в нем так и не устранили нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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В рамках повторной проверки выяснилось, что в здании остаются неисправными системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации (на первом этаже). На четвертом этаже не работает система оповещения о пожаре. На пятом из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть торговый дом до устранения нарушений. Суд вынес такое решение.

Напомним, в рамках прошлой проверки в здании найдено 100 нарушений правил пожарной безопасности. Тогда ТД был оштрафован и закрыт до исправления ситуации.

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25.05.2018 15:55 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
17:55 Екб


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В Тюмени торговый дом "Центральный" закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности
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