В Шадринске следователями выявлен дополнительный эпизод невыплаты зарплаты работникам скандального завода

В Шадринске возбуждено еще одно уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам завода транспортного машиностроения.

В период с февраля по ноябрь прошлого года руководство ШЗТМ допустило полную невыплату заработной платы 186 работникам завода, имея при этом реальную финансовую возможность погашения задолженности по заработной плате, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

С мая 2012 года по февраль 2015 года генеральный директор завода Александр Плотников не выплачивал зарплату работникам завода на общую сумму не менее 5 млн рублей.

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство.