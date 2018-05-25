В Югре жителя Иркутской области судят за мошенничество с тремя миллионами

В Нефтеюганском районе (ХМАО) готово к суду дело 52-летнего жителя Иркутской области. Он обвиняется в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

С ноября 2017 г. 52-летний хозяин одной из югорских автомоек предлагал горожанам выгодно продать их автомобили. Те оставляли ему и машины, и документы. Через несколько дней связь с экс-продавцом прерывалась.

Пострадали три жителя Нефтеюганского района. Сумма ущерба – 3 млн руб. Машины были проданы в соседних регионах. Преступник сбежал в Иркутскую область, однако его "взяли" и вернули в округ.

Дело ушло в суд.