Тело нашли в шкафу: на Среднем Урале женщину обвинили в жестоком убийстве

В Лесном 36-летнюю женщину обвиняют в жестоком убийстве своей знакомой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, тело убитой с признаками насильственной смерти нашли в шкафу.

По версии следствия, убийство произошло в мае этого года, когда две знакомые поругались в квартире потерпевшей по улице Мира. Совершив убийство, женщина спрятала тело в шкафу, которое пролежало там несколько дней.

О случившимся стало известно только 21 мая, когда родственники потерпевшей сообщили, что она не выходит на связь.

Полицейские нашли тело женщины с колото-резаными ранами в ее же квартире.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили личность обвиняемой - она скрывалась в городе. Женщина созналась в совершённом преступлении.

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.