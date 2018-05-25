Принято решение провести обследование подъезда взорвавшегося в Перми дома

Комиссия по ЧС приняла решение провести инструментальное обследование подъезда №3 в доме по улице Свиязева, 50/1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Необходимые для проведения обследования средства будут выделены из городского бюджета. Комиссия администрации Индустриального района поручила продолжить адресную работу с жителями пострадавшего подъезда, которые были вынуждены покинуть свои квартиры из-за взрыва бытового газа, и обеспечить им необходимые условия для проживания на время проведения ремонтно-восстановительных работ.

Администрация района составила график посещения квартир жильцами пострадавшего подъезда для того, чтобы люди могли забрать вещи и необходимые документы. 26 мая состоится собрание с жильцами многоквартирного дома, затем пройдет собрание с гражданами, которые в настоящее время находятся в пункте временного размещения.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам. Следователи ведут проверку.