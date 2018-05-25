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24.05.2018
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Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Принято решение провести обследование подъезда взорвавшегося в Перми дома
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(2018) | Фото: соцсети

Комиссия по ЧС приняла решение провести инструментальное обследование подъезда №3 в доме по улице Свиязева, 50/1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Необходимые для проведения обследования средства будут выделены из городского бюджета. Комиссия администрации Индустриального района поручила продолжить адресную работу с жителями пострадавшего подъезда, которые были вынуждены покинуть свои квартиры из-за взрыва бытового газа, и обеспечить им необходимые условия для проживания на время проведения ремонтно-восстановительных работ.

Администрация района составила график посещения квартир жильцами пострадавшего подъезда для того, чтобы люди могли забрать вещи и необходимые документы. 26 мая состоится собрание с жильцами многоквартирного дома, затем пройдет собрание с гражданами, которые в настоящее время находятся в пункте временного размещения.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам. Следователи ведут проверку.

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25.05.2018 16:45 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:45 Екб


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Принято решение провести обследование подъезда взорвавшегося в Перми дома
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