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"Я счастлив". Владимир Якушев прокомментировал результаты Тюменской области в рейтинге инвестклимата
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Владимир Якушев (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, получивший на прошлой неделе должность министра строительства и ЖКХ РФ, прокомментировал рейтинг состояния инвестиционного климата в родном регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.
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Напомним, регион занял первое место в рейтинге, обогнав Республику Татарстан и Москву. Владимир Якушев сообщил, что от победы области испытывает самые позитивные эмоции.

"Чтобы добиться таких результатов, мы работали не один год, формировали командный дух, настраивали всех на потепление инвестклимата в субъекте. Все это было непросто, но у нас получилось, поэтому я сегодня счастлив", - высказался министр.

По мнению Владимира Якушева, залогом успеха стала именно командная работа на всех уровнях – от муниципального до регионального.

"Если в субъекте создана команда, которая делает общее дело и понимает, что это очень важно для развития региона, тогда все получится. Если ее нет, ничего не выйдет, даже при наличии значительных ресурсов", - убежден он.

Экс-губернатор отметил, что у предпринимательского сообщества есть немало вопросов к регулятивной деятельности министерства, которое он возглавил.

"Мы будем максимально внедрять лучшие практики, наработанные в Тюменской области и других регионах страны, работать в формате открытых дверей. Это будет министерство для регионов", - резюмировал Владимир Якушев.

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17:29 Екб


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"Я счастлив". Владимир Якушев прокомментировал результаты Тюменской области в рейтинге инвестклимата
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