Путин предложил Total и НОВАТЭК экспортировать газ через "Газпром экспорт"

Глава французской компании Total Патрик Пуянне во время сессии ПМЭФ попросил президента России Владимира Путина либерализовать экспорт трубопроводного газа. По его словам, президент мог бы провести такую смелую реформу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Может быть, вы разрешите нам, нашему совместному предприятию НОВАТЭК и Total через те газопроводы, которые есть, продавать газ нашим клиентам в Европе", - сказал Пуянне.

Путин в ответ предложил экспортировать газ через компанию "Газпром экспорт".

"Мы будем думать над либерализацией. Сегодня в "Северном потоке – 2" принимают участие пять компаний, Total может стать шестой – вот непосредственное участие в экспорте. Но мы рано или поздно будет говорить о либеральном режиме", - сказал Путин.

Ранее президент РФ пригласил европейские компании в проект "Северный поток-2".