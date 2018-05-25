В Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании арестован продюсер Харви Вайнштейн

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн (66) в пятницу, 25 мая, арестован в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Ожидается, что сегодня же он предстанет перед судом, который выберет меру пресечения. Ранее в прессе появились слухи о том, что кинобосс, находившийся на лечении от сексуальной зависимости, сам сдастся властям.

По данным CNN, Вайнштейна могут отпустить из-под ареста под залог в $2 млн.

Отметим, в отношении Вайнштейна проводятся уголовные расследования также в Лос-Анджелесе и Лондоне. Всего с начала скандала в прошлом году о сексуальных домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна заявили более 70 женщин.

По данным британской The Guardian, обвинение в Нью-Йорке может быть предъявлено по эпизоду с Люсией Эванс, которая обвинила Вайнштейна в принуждении к оральному сексу. По ее словам, инцидент имел место в 2004 году. Сообщается, что часть обвинений, даже если будет официально выдвинута, Вайнштейну не грозит реальным заключением – за истечением срока давности.

В октябре 2017 года десятки женщин стали выступать с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении Вайнштейна – после публикации в нескольких авторитетных изданиях, в которых прозвучали первые обвинения. Судя по словам предполагаемых жертв, продюсер приставал к женщинам на протяжении трех десятилетий. Позже начали появляться признания жертв и в отношении других влиятельных персон Голливуда. В частности, мужчины начали жаловаться на домогательства со стороны актера Кевина Спейси. Возникло движение против харрасмента – "MeToo".

После начала скандала с Вайнштейном развелась жена.Его компания оказалась на грани банкротства и была выставлена на продажу. Знаменитости, в особенности женщины, которым он покровительствовал, поспешили откреститься от него, а скандал получил название в честь имени мужчины – "харвигейт" (по аналогии с уотергейтом).