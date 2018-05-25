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Пермский край поднялся на пять строк в Национальном рейтинге инвестклимата
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ПМЭФ, Максим Решетников (2018) | Фото: Накануне.RU

Пермский край поднялся на пять строк в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Представление результатов состоялось на Петербургском экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина с 2014 г. Модератор мероприятия, президент московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, отметил: в рейтинге участвовали 65 регионов.

Представила результаты исследования генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. В 2017 г. субъекты показали существенный рост. У них получилось спланировать работу, принять 1 тыс. "дорожных карт" и к концу года обеспечить достижение большинства целевых показателей. Рост показали 78 регионов. Если в первые годы существования рейтинга движение шло только в первой "двадцатке" субъектов, то по итогам ушедшего года изменения происходят по всем участникам рейтинга.

ПМЭФ, Максим Решетников, Светлана Чупшева (АСИ)(2018)|Фото: Накануне.RU

Пермский край за год поднялся в рейтинге на пять позиций, до 47 места. Губернатор региона Максим Решетников подчеркнул, что край активно развивается, и это видно по росту индекса промпроизводства – по итогам года он вырос на 4,5%.

"То, что нас нет в лидерах, говорит о том, что мы можем и должны существенно добавить в ближайшие годы. В прошлом году мы сделали определенные шаги в части законодательства, решили ряд вопросов со строительством линейной инфраструктуры, но это только начало. У нас еще много работы. В последнее время предприниматели жалуются на административное давление, в частности, со стороны налоговой службы. Бизнесу нужна предсказуемость, будем работать в этом направлении", - сказал Решетников.

Субъект активно продвигает продукции местных предприятий как на региональном и федеральном, так и на международном уровнях. Производителям оказывается поддержка в выстраивании отношений с крупнейшими заказчиками, также развиваются механизмы специнвестконтрактов и приоритетных инвестпроектов. Шаронов пожелал региону занять достойное место в рейтинге.

По итогам 2017 г. возглавила рейтинг Тюменская область, на втором месте – Москва, на третьем – Татарстан.

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25.05.2018 14:56 Мск | Санкт-Петербург | Михаил Лукашкин
16:56 Екб


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Пермский край поднялся на пять строк в Национальном рейтинге инвестклимата
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