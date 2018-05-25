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25.05.2018 14:55 Мск (16:55 Екб)
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Официальный гимн ЧМ по футболу-2018 появился в Сети
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Уилл Смит Ники Джем Эра Истрефи (2018) | Фото:youtube.com

Музыкант Ники Джем опубликовал на своем канале в YouTube официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.
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В записи композиции также приняли участие актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи, песня получила название "Live It Up".

На официальном сайте FIFA сообщается, что продюсером песни выступил американец Diplo. Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнят эту композицию перед финальным матчем чемпионата мира, который состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве. 7 июня будет представлен официальный видеоклип.

"Я никогда не писал такую песню – для всего мира, с мощной энергетикой и при участии многих мировых звезд", – приводит сайт FIFA слова Diplo.

"Это большая честь для меня – выступить на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, которые вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство. В сотрудничестве с Ники, Diplo и Эрой песня собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. В конце концов, мы хотим, чтобы весь мир танцевал", – сказал всемирно известный обладатель премии "Грэмми", актер, композитор и певец Уилл Смит.

Уилл Смит Ники Джем Эра Истрефи(2018)|Фото:youtube.com

"Записать Официальную Песню для Чемпионата мира FIFA – это большое достижение в жизни. Я безумно горд и счастлив, что я могу сказать своим внукам "Я сделал это!" - прокомментировал Ники Джем, один из выдающихся латинских исполнителей и обладатель премии латинского "Грэмми".

"Быть частью официальной песни ЧМ - то невероятный и захватывающий опыт", - заявила Эра Истрефи. Она отметила, что работа со Смитом и Джемом была веселой. "Я тоже большая футбольная болельщица, поэтому я не могу дождаться, когда начнется чемпионат мира", - заключила она.

Ранее стали известны девизы всех сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России этим летом.

Другие новости по темам: гимн, чм-2018, уилл смит, ники джем, эра истрефи
25.05.2018 14:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:55 Екб


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Официальный гимн ЧМ по футболу-2018 появился в Сети
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