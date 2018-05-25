Путин пригласил европейские компании в проект "Северный поток-2"

Россия приветствует приход новых участников в проект строительства газопровода "Северный поток-2". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на российско-французском бизнес-диалоге, который в эти минуты проходит на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что с экспортным газопроводом идет борьба, продиктованная, в первую очередь, вопросами конкуренции.

"Сюда замешиваются вопросы геополитического характера – транзита через Украину. Повторюсь, не будем закрывать транзит через Украину если он будет экономически целесообразен", - сказал Путин, добавив, что проект имеет целью заместить выпадающие объемы добычи в Европе.

В качестве положительного примера участия французских компаний в российских проектах он привел "Ямал СПГ", 20% компании принадлежит Total.