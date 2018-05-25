Дубровский и Кокорин подписали соглашение о сотрудничестве

Губернаторы Борис Дубровский и Алексей Кокорин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами Челябинской и Курганской областей, сообщили Накануне.RUв пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что сотрудничество между регионами крепнет год от года.

"У нас достаточно сбалансированный торговый оборот между регионами как по объемам ввоза – вывоза, так и по отраслевой принадлежности товаров. Особо отмечу усилившееся взаимодействие в сельском хозяйстве, прежде всего в области семеноводства, рыбоводства и животноводства. Рад, что соглашение получает практическое воплощение на ближайшие годы в виде конкретных мероприятий", – подчеркнул он.

Соглашение предусматривает взаимную деятельность по развитию всех сфер, включая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование и другое.