Евгений Куйвашев и Игорь Сечин договорились о сотрудничестве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Сечин договорились о развитии двусторонних партнерских отношений.

На полях ПМЭФ-2018 они закрепили намерения о реализации инвестиционных проектов и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Свердловской области, а также намерения об укреплении платежной дисциплины в сфере поставок природного газа, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Так, речь идет об инвестпроектах "Роснефти" или дочерних организаций компании, направленных на обновление объектов ЖКХ в муниципалитетах Среднего Урала, в том числе о строительстве и модернизации газовых котельных, распределительных газопроводов.

"Сегодня наши заводы поставляют нефтяным компаниям, входящим в состав "Роснефти", буровое оборудование, трубы, насосы и другую продукцию. Наши производители заинтересованы в продолжении и в наращивании объемов такой работы", – отметил Евгений Куйвашев.