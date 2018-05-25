Максим Решетников подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности

Губернатор Пермского края Максим Решетников на ПМЭФ заключил соглашение с Фондом развития промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил глава региона, для Пермского края крайне важно взаимодействие с федеральным фондом, поскольку оно расширяет возможности финансирования проектов.

"Это достаточно "длинные" деньги, это деньги под очень льготный процент, это деньги, как правило на то, на что банки очень неохотно дают, потому что это сложная продукция, нет компетенций, большие процентные ставки и так далее. При этом у нас есть проекты, которые мы софинансируем совместно с фондом до 100 млн руб., принцип 70% на 30%, а все, что свыше, фонд финансирует самостоятельно. Но наш региональный фонд в данном случае выполняет функцию подготовки документов, оказания содействия предприятиям, потому что там есть определенные требования. И то, что мы сейчас, по отзывам коллег, являемся одним из лидеров-регионов, это говорит о том, что мы действительно отладили систему взаимодействия", - прокомментировал Максим Решетников.

По его словам, сегодняшнее соглашение - это следующий этап. "Это возможность финансирования проектов, связанных с конверсией, трансформацией технологий, которые у нас есть в оборонно-промышленном комплексе, уже для гражданских служб. У нас очень мощная промышленность в этой сфере. Поэтому потребность у предприятий есть, есть идеи и вот то, что мы с коллегами взаимодействуем, это действительно приводит к тому, что создаются серьезные проекты, новые рабочие места, и, следовательно, идет промышленное и экономическое развитие", - отметил губернатор.

Напомним, в первый день работы ПМЭФ, 24 мая, Максим Решетников подписал ряд соглашений. Сегодня, 25 мая, глава региона подписал соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров с Агентством стратегических инициатив.