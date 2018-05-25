Решетников попросил Силуанова обеспечить предсказуемые отношения с регионами

Губернатор Пермского края Максим Решетников попросил Правительство РФ обеспечить предсказуемость в межбюджетных отношениях. Об этом он заявил в ходе сессии "Станет ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?" в рамках ПМЭФ-2018, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая на тематической сессии, глава Прикамья рассказал о готовящихся изменениях в налоговой политике региона.

"Мы являемся лидерами по объему налоговых льгот. Антон Германович [Силуанов], Министерство финансов достаточно системно нас критиковало, ставило вопрос, насколько неэффективны и безадресны налоговые льготы. Мы после достаточно длинных переговоров с крупнейшими получателями льгот в крае выработали систему, и в заксобрание Пермского края сейчас внесен закон, который предполагает поэтапную отмену безадресных налоговых льгот", - сказал он.

В первую очередь, речь идет о налоге на прибыль и о замене этого инструмента другими, "которые предполагают, что со значительно меньшими затратами мы можем достичь значительно больших результатов".

Решетников также заверил, что регион готов исполнять новый майский указ президента. По словам губернатора, его реализации способствует установленный в документе уровень финансовой нагрузки, который регионы могут себе позволить.

"Объема средств, который дополнительно поступит в региональный бюджет, хватит на поддержание уровня, достигнутого по прошлому указу, с учетом оптимизации, которую мы ведем, и вложить их в инфраструктуру, предусмотренную майскими указами… Эта конструкция на долгосрочный период позволяет Пермскому краю развиваться при одном условии, что не будет дальнейших изменений в системе межбюджетных отношений", - прокомментировал глава региона.

Как он подчеркнул, даже самые резкие и кардинальные изменения необходимо растягивать во времени, "чтобы регионы привыкли", и в атмосфере предсказуемости.

В кулуарах ПМЭФ Решетников рассказал Накануне.RU о том, что решение о поэтапной отмене налоговых льгот, озвученное накануне в краевом заксобрании, было выработано в обсуждении с ключевыми участниками.

"Непростое для края решение по отказу от безадресных налоговых льгот было озвучено, соответствующая инициатива внесена в Законодательное собрание. Мы прорабатывали его последние недели, плотно, во взаимодействии со всеми ключевыми игроками с тем, чтобы выработать приемлемые решения. Поэтому пошли на поэтапную отмену налоговых льгот, поэтому в периметр включили не все налоговые льготы. Чтобы при этом болезненном решении для бизнеса, поскольку мы понимаем, что это приведет к росту налогов, не разрушилось это доверие. Мы видим, что даже в таких сложных ситуациях мы можем находить оптимальные решения", - рассказал он корреспонденту Накануне.RU.

ПМЭФ в этом году объединен общей темой - "экономика доверия". Решетников прокомментировал важность реализации этого принципа для развития региона.

"В экономике, где нет доверия, возникают большие транзакционные издержки на заключение сделок, на защиту прав собственности, защиту прав бизнеса, на безопасность. Когда выстраивается доверие, эти издержки резко сокращаются, что позволяет совсем по-другому вести бизнес, открывает новые рынки. Это доверие касается не только бизнеса, но и отношений населения с властью, о чем я говорил также в послании заксобранию. Это важно - объявлены правила, которые должны безусловно всеми соблюдаться. Тема актуальная. Мы должны все наши решения принимать с оглядкой на то, создаем мы доверие или его разрушаем", - подчеркнул губернатор.