Между Курганской и Калининградской областями будет расширен товарооборот

На полях ПМЭФ Курганская и Калининградская области заключили соглашение о сотрудничестве - губернаторы регионов Алексей Кокорин и Антон Алиханов скрепили документ подписями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Зауралья.

Данное соглашение предполагает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. По мнению губернаторов, документ поможет регионам расширить товарооборот, обмениваться опытом создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также установить прочные торгово-экономические связи между областями.

В данный момент предприятия Зауралья уже поставляют в Калининград муку, медицинские изделия, осуществляют услуги по оптовой торговле зерном.