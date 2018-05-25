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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
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армия и ВПК ;
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Между Курганской и Калининградской областями будет расширен товарооборот
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

На полях ПМЭФ Курганская и Калининградская области заключили соглашение о сотрудничестве - губернаторы регионов Алексей Кокорин и Антон Алиханов скрепили документ подписями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Зауралья.
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Данное соглашение предполагает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. По мнению губернаторов, документ поможет регионам расширить товарооборот, обмениваться опытом создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также установить прочные торгово-экономические связи между областями.

В данный момент предприятия Зауралья уже поставляют в Калининград муку, медицинские изделия, осуществляют услуги по оптовой торговле зерном.

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25.05.2018 14:38 Мск | Санкт-Петербург | Михаил Белокрылов
16:38 Екб


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Между Курганской и Калининградской областями будет расширен товарооборот
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