Путин: Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах

Президент РФ Владимир Путин считает, что Франция является давним и надежным партнером России. Об этом он заявил в пятницу на встрече с главой этой страны Эммануэлем Макроном.

"Франция - наш традиционный, давний и надежный партнер. Почему говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась - во всяком случае стремилась - отстаивать свой суверенитет. Мы это высоко ценим", - отметил Путин.

Как пишет РИА Новости, он добавил, что эта черта высоко ценится во всем мире, так как является залогом стабильности. В межгосударственных делах и в экономике стабильность, по словам Путина, особенно важна.

Напомним, ранее Макрон предложил Путину новый подход к многосторонним отношениям.