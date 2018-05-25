"Уралкалий" и Минпромторг будут совместно работать на внешнеэкономическом направлении

В рамках Петербургского экономического форума "Уралкалий" и министерство промышленности и торговли РФ договорились о совместной работе во внешнеэкономической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Документ предусматривает экспертно-аналитическое взаимодействие министерства и компании, в том числе с привлечением торпредств России за рубежом, в области экспорта производимой продукции. Соглашение подтвердило заинтересованность компании в регулярном участии в различных международных промышленных выставках, экономических форумах и других мероприятиях.

"Сегодня российская химическая промышленность демонстрирует положительную динамику развития и роста и является важной составляющей российского экспорта. Хочу напомнить, что в этом году был принят план мероприятий по развитию производства минеральных удобрений, планируется увеличить потребление минеральных удобрений российскими сельхозпроизводителями до уровня промышленно развитых стран, и, что особенно важно, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений до 75%", - сказал глава министерства Денис Мантуров.

Он уверен, что совместными усилиями удастся не только сохранить текущую динамику, но и нарастить экспорт удобрений и другой несырьевой продукции на рынки зарубежных стран.

"Уралкалий" является лидером в производстве и продажах хлористого калия, и в своей работе мы стремимся, чтобы наши клиенты в любой точке планеты своевременно получали качественные удобрения для удовлетворения растущей потребности в производстве качественных продуктов питания. Мы приветствуем заключение соглашения, так как оно призвано закрепить готовность сторон продолжить развитие экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки, в первую очередь, через систему торговых представительств и в рамках различных межправительственных комиссий, участником которых является наша компания", - сказал гендиректор предприятия Дмитрий Осипов.

Напомним, сегодня подписаны договоры между "Уралкалием" и "РЖД", предусматривающий сотрудничество в сфере перевозок минеральных удобрений и химической продукции, а также "Трубной металлургической компанией", который подразумевает долгосрочное стратегическое сотрудничество.