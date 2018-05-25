В Зауралье электротехник вместе со столбом упал вниз с высоты

В Белозерском районе Курганской области серьезно травмировался электротехник - он упал с высоты вместе со столбом, на котором находился.

Инцидент произошел 24 мая - бригада рабочих Белозерской РЭС проводила технические работы между селом Светлый Дол и селом Кирово в связи с повреждениями линии электропередач - после поднятия электротехника на верх опоры линии электропередач по неустановленным причинам столб упал, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Со множественными переломами и травмами мужчина был госпитализирован в районную больницу, после чего для дальнейшего оказания медицинской помощи транспортирован в Курган. После стабилизации состояния он будет опрошен следователем.

По факту травмирования электротехника следственными органами проводится доследственная проверка.