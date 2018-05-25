Решетников договорился с АСИ о подготовке кадров

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и губернатор Пермского края Максим Решетников на площадке ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Для нас важно подписанное сегодня соглашение, касающееся подготовки кадров. Кадры - это то, что, очевидно, в ближайшее время будет сдерживать экономический рост, если мы не предпримем усилий по повышению компетенций, новым технологиям подготовки кадров. Новое соглашение как раз об этом - о развитии наставничества, повышении квалификации кадров. Будем дальше с агентством работать по этим направлениям", - отметил Решетников по итогам церемонии подписания документа.

Напомним, в первый день работы ПМЭФ, 24 мая, Максим Решетников также подписал ряд соглашений.