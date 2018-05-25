Роскомнадзор заблокировал 30 колумбайн-сообществ в соцсетях

Роскомнадзор заблокировал вместе с Mail.ru 30 колумбайн-сообществ в соцсетях, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров в кулуарах ПМЭФ.

Он уточнил, что в основном запрещенные группы были в "ВКонтакте". При этом Жаров подчеркнул, что нужно принципиально решить вопрос о механизме блокировки подобных ресурсов.

"Мы раз и навсегда должны решить, как блокировать контент, описать эту техническую процедуру законодательно, а что блокировать, должна решать комиссия", - отметил глава Роскомнадзора.

По его словам, внутри интернет-сообщества должен идти диалог, само сообщество должно выйти на власть с предложением о введении саморегулирования.

Ранее сообщалось, что законопроект, позволяющий оперативнее блокировать "колумбайн-сообщества",внесен в Госдуму.