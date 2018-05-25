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Новости
25.05.2018 15:30 Мск (17:30 Екб)
политика | За рубежом
Саммит КНДР - США отменён, но межкорейское сближение может продолжится
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Ким Чен Ын на открытии моста (2018) | Фото: kcna.kp

Встреча президента США Дональда Трампа и верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына, обещавшая стать одним из важнейших событий года, сорвалась. В КНДР уже готовили к вылету Ил-62, помнящий ещё Ким Ир Сена. В США прибыл южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, по итогам визита которого и сеульская сторона, и сам госсекретарь Майк Помпео рассказывали о готовности организовать саммит, но словно гром среди ясного неба появилось сообщение в твиттере Трампа появилось сообщение о том, что намеченная встреча не состоится.
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Это решение вызвало недоумение в Республике Корея. Более того, в числе расстроенных отменой саммита оказался ... командир американского контингента США в Южной Корее генерал Винсент Брукс. Как передаёт The Korea Herald, на семинаре по безопасности в Сеуле он рассказал, что "Корея остаётся не страной Утреннего спокойствия, а страной утреннего сюрприза", выразив уверенность в том, что саммит просто отложен, а не отменён.

Демарш Трампа произошёл в тот же день, когда КНДР, выполняя обязательства по денуклеаризации, взорвала штольни своего ядерного полигона. Таким образом, стремление Вашингтона разговаривать языком ультиматума вслед за хаосом на Ближнем Востоке после выхода из сделки с Ираном привело к том, что и с ядерным разоружением на Корейском полуострове процесс не задался.

Ким Чен Ын на испытаниях Хвасон-15(2017)|Фото: vk.com/dprk_news

Как рассказал Накануне.RU научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов, Мун Чжэ Ин был одним из главных лоббистов встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. И, без сомнения, главным пунктом встречи на высшем уровне, которая состоялась накануне отмены саммита, была именно ситуация на Корейском полуострове. Сеул дипломатическим путем старался сделать все возможное, чтобы эта встреча состоялась. Судя по дальнейшим заявлениям южнокорейцев, дальнейшее развитие событий для них оказалось относительно неожиданным. Конечно, какой-то шанс на то, что встреча сорвётся, был заложен. И все равно, Мун Чжэ Ин, как и высокопоставленные дипломаты РК, до последнего сохраняли уверенность в том, что встреча все-таки состоится.

"Что же касается ожиданий самого Трампа, то здесь необходимо обратить внимание в первую очередь на разницу в переговорных позициях Севера и США. Если в КНДР последовательно и методично заявляли о том, что полная денуклеаризация может быть только поэтапной, в ответ на уступки со стороны Вашингтона, то их американские коллеги по диалогу думали и думают иначе. Д. Трамп ожидает от КНДР полной и необратимой денуклеаризации в короткие сроки", - сказал эксперт.

Что касается межкорейского сближения, которое началось ещё перед Олимпиадой, то оно, скорее всего, продолжится, хотя с отменой саммита подписание договора, официально положившего бы конец Корейской войне, оказалось невозможным.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили дерево на демаркационной линии(2018)|Фото: www.koreaherald.com

Как рассказал Роман Лобов, в улучшении отношений заинтересованы и в Пхеньяне, и в Сеуле: "Для Пхеньяна сейчас самое главное – создать условия для мирного развития, особенно в условиях курса на развитие социалистической экономики. У этого сближения, конечно, есть пределы: экономическое сотрудничество, трехсторонние проекты существенно ограничены санкционным режимом. Для Мун Чжэ Ина, в свою очередь, умиротворение межкорейских отношений является важным с точки зрения его политического капитала. Действия Муна, направленные на диалог и сотрудничеством (не без давления) с Севером добавляют ему очки накануне предстоящих местных выборов в июне этого года".

Центральное телеграфное агентство Кореи в ответ опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел Ким Ге Гвана о том, что Пхеньян высоко оценивал президента Трампа за решение о проведении саммита на высшем уровне, на которое не отваживался ни один американский президент, однако внезапная и односторонняя отмена наталкивает КНДР на мысль о правильности предпринятых ранее усилий. При этом Пхеньян "великодушно даёт время и шанс США. Вопрос нужно решать поэтапно, а отношения должны улучшаться, а не ухудшаться".

Стоит отметить уровень на котором состоялся обмен мнениями по отмене столь важного мероприятия: Дональд Трамп опубликовал его в своём твиттере, а в Пхеньяне, хотя и "по поручению", высказался не сам верховный руководитель и даже не министр иностранных дел, а только его первый заместитель.

Как отметил Роман Лобов, Ким Чен Ын вообще редко выступает с заявлениями, обличающими чью-то внешнюю политику. "А вот что касается твиттер-дипломатии, то здесь возникает другой вопрос, который не менее важен. Дело в том, что северокорейцы привыкли к ситуации, когда все, что говорит глава государства является истиной в последней инстанции. Это означает, что все, что им публично говорится в формальной или неформальной обстановке, зачастую играет роль руководства к действию. Американская политическая культура – совсем другая, здесь действуют различия между официальными и неофициальными заявлениями, хотя на президента здесь вообще-то работает аппарат консультантов и спичрайтеров, которые, грубо говоря, весьма жестко редактируют выступления президента во избежание скандалов на ровном месте. Соответственно, высказывания Трампа в твиттере могут быть восприняты северокорейской стороной почти как официальные заявления" - напомнил эксперт.

Общий посыл северокорейского ответа - в готовности к диалогу в любое время и в любом формате. Многие в США призывают к продолжению переговоров. Однако, как считает Роман Лобов, сомнительно, что переговоры продолжатся в ближайшие месяцы после их отмены. С одной стороны агрессивная политика американского руководства перед выборами в Конгресс оказалась провалена, с другой, как отметил эксперт, Трамп может записать себе в актив три события: встречу Кима и Муна 27 апреля; возвращение трех американцев из северокорейской тюрьме и подрыв полигона.

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25.05.2018 15:30 Мск | Павел Мартынов
17:30 Екб


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Саммит КНДР - США отменён, но межкорейское сближение может продолжится
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