Украинский министр сказал, что страну нельзя снимать с иглы МВФ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что страну, как наркомана, нельзя сразу снимать с иглы МВФ. Об этом он сказал во время часа правительства в Верховной раде.

"Из своего 20-летнего опыта работы в сфере социальной политики и наблюдая за тем, как нужно реабилитировать наркомана, скажу вам следующее: если вы сразу запретите им употреблять наркотики – наркоман может умереть. Для того, чтобы он слез с этой иглы, его нужно лечить и реабилитировать. То, что мы сейчас делаем, это называется лечение и реабилитация", – признал Рева.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе он заявил, что украинцы слишком много едят.