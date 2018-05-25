На Среднем Урале РЖД заплатит за то, что поезд сбил мальчика

РЖД заплатит 200 тыс. руб. за то, что пятилетний мальчик попал реанимацию в результате ДТП с грузовым поездом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, поезд сбил ребенка в районе пикета №3 перегона "Зюрзя – Красноуфимск".

Происшествие случилось в июле 2017 г.: машинист грузового поезда заметил вблизи железнодорожных путей маленького мальчика, но не смог остановить поезд, в результате чего ребенка отбросило на насыпь. После полученной травмы мальчик пять дней находился в реанимации в тяжелом состоянии, а потом лечился в отделении травматологии и ортопедии.

Родители мальчика обратились с иском в Красноуфимский районный суд к ОАО "Российские железные дороги". В исковом заявлении супруги просили взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу сына в размере 1 млн руб., а в свою пользу – по 500 тыс. руб. каждому.

Суд частично удовлетворил их требования – моральная компенсация в размере 100 тыс. руб. ребенку. Родители попытались обжаловать это решение в Свердловском областном суде, который увеличил размер компенсации морального вреда до 200 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, мальчик стал инвалидом первой группы, а мать получила предупреждение от суда за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов сына.