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Нацпроект "Экология" может быть частично профинансирован за счет денег населения
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ПМЭФ, Дмитрий Кобылкин (2018) | Фото: Накануне.RU

Национальный проект "Экология", указ о разработке которого подписал новый министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, может быть частично профинансирован за счет средств населения, в том случае, если министру удастся воплотить в жизнь идею выпуска облигаций. О существующих планах Накануне.RU сообщил сам глава ведомства в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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"Мне очень бы хотелось, чтобы это произошло (выпуск облигаций для финансирования программы, - прим.), но я пока до конца не понимаю, как это работает и есть ли у меня такие полномочия. Как губернатор я это могу сделать одним росчерком пера", - сказал Накануне.RU Дмитрий Кобылкин, добавив, что "на все у государства не хватит денег".

Экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отметил, что первостепенной задачей министерства является ликвидация свалок.

"Много вопросов, которые нужно решать немедленно. Это вопросы экологии в Московской области, свалки, о которых много все говорят. Это наболевший вопрос, который находится на контроле президента РФ. В ближайшее время мы будем собирать совещание совместно с другими министерствами, которые участвуют в этих процессах: Министерство строительства и Минпромторг, другие ведомства хотим пригласить, бизнес. Без участия инвесторов с этим вопросом будет справиться тяжело", - сказал Дмитрий Кобылкин.

ПМЭФ, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: Накануне.RU

Глава Минприроды напомнил, что в "майском указе" президента обозначены сложные задачи для ведомства. В частности, необходимо снизить уровень промышленных загрязнений в 12-ти городах.

Напомним, ранее сообщалось, что новый глава Минприроды предложил для решения проблем экологии привлекать средства населения. Кобылкин назначен на пост в Правительство РФ 18 мая, ранее он занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПМЭФ, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: Накануне.RU

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25.05.2018 14:22 Мск | Санкт-Петербург | Алёна Ласкутова
16:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 15:23 Мск
Новый глава Минприроды предложил для решения проблем экологии привлекать средства населения








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Нацпроект "Экология" может быть частично профинансирован за счет денег населения
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