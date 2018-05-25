Нацпроект "Экология" может быть частично профинансирован за счет денег населения

Национальный проект "Экология", указ о разработке которого подписал новый министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, может быть частично профинансирован за счет средств населения, в том случае, если министру удастся воплотить в жизнь идею выпуска облигаций. О существующих планах Накануне.RU сообщил сам глава ведомства в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мне очень бы хотелось, чтобы это произошло (выпуск облигаций для финансирования программы, - прим.), но я пока до конца не понимаю, как это работает и есть ли у меня такие полномочия. Как губернатор я это могу сделать одним росчерком пера", - сказал Накануне.RU Дмитрий Кобылкин, добавив, что "на все у государства не хватит денег".

Экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отметил, что первостепенной задачей министерства является ликвидация свалок.

"Много вопросов, которые нужно решать немедленно. Это вопросы экологии в Московской области, свалки, о которых много все говорят. Это наболевший вопрос, который находится на контроле президента РФ. В ближайшее время мы будем собирать совещание совместно с другими министерствами, которые участвуют в этих процессах: Министерство строительства и Минпромторг, другие ведомства хотим пригласить, бизнес. Без участия инвесторов с этим вопросом будет справиться тяжело", - сказал Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды напомнил, что в "майском указе" президента обозначены сложные задачи для ведомства. В частности, необходимо снизить уровень промышленных загрязнений в 12-ти городах.

Напомним, ранее сообщалось, что новый глава Минприроды предложил для решения проблем экологии привлекать средства населения. Кобылкин назначен на пост в Правительство РФ 18 мая, ранее он занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.