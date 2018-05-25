В пермском лицее массово заболели дети: госпитализированы четверо

В пермском лицее №9 массово заболели дети.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми, в течение двух дней за медицинской помощью обратились девять учеников начальной школы из разных классов.

Четверо из них в настоящий момент находятся в больнице. Диагноз не поставлен.

Специалисты департамента образования администрации города Перми вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверку лицея с целью выяснения причины заболевания. Однако уже сегодня администрация образовательного учреждения расторгла договор с подрядчиком, поставляющим питание.

Образовательный процесс в лицее прекращен в связи с окончанием учебного года. Все учащиеся вышли на каникулы.