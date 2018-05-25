В Пензе на последнем звонке в небо пытались запустить мертвого голубя

Курьезный случай произошел накануне во время церемонии последнего звонка в одной из пензенской школ.

Как сообщает Федералпресс, во время торжественной линейки школьник подбросил в небо мертвого голубя, несмотря на его гибель. Видеозапись была опубликована в паблике "Типичная Пенза". Комментаторы предположили, что ученик случайно задушил птицу, пока ждал завершения праздничного вальса. Один из участников сообщества выразил мнение, что птица скончалась от страха.

По задумке организаторов, школьник должен был выпустить птицу после окончания показательного танца. Сразу после падения голубя, он поспешил поднять птицу с земли. Напомним, в эти дни в России традиционно проходят церемонии последних звонков для выпускников 9 и 11 классов.