В Ярославле вандалы разграбили могилы погибших хоккеистов "Локомотива"

На Леонтьевском кладбище в Ярославле неизвестные осквернили могилы погибших хоккеистов "Локомотива". Об этом в Фейсбуке написала режиссер фильма о капитане той команды Иване Ткаченко Елена Михеева.

По ее словам, с мемориалов исчезли цветы и вещи, оставленные родственниками и друзьями погибших игроков.

"Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел? Нельзя это оставлять безнаказанно! Такое происходит уже не в первый раз", - написала Михеева.

Напомним, Як-42 с хоккейной командой "Локомотив", направлявшейся из аэропорта Туношна Ярославской области в Белоруссию на матч с минским "Динамо", потерпел крушение 7 сентября 2011 года. Самолет разбился сразу после взлета, на борту находилось 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжить удалось только бортинженеру.