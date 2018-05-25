Гендиректор Челябинского медиахолдинга "ОТВ" получила благодарность федерального министра

Светлана Яремчук, недавно избранная главой союза челябинских журналистов, накануне была отмечена на федеральном уровне как профессионал в сфере развития информационных технологий, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках мероприятий Национальной академии телерадиовещателей России - НАТ - профильное министерство решило отметить выдающихся региональных медиа-менеджеров.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин вручил в Москве министерские благодарности. В числе лучших региональных топ-менеджеров была награждена генеральный директор Челябинского медиахолдинга "ОТВ" Светлана Яремчук.

В приказе о награждении говорится - за заслуги в развитии связи,информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетний плодотворный труд.