Глава "Росатома": На ледоколы для Северного морского пути нужно 500 млрд рублей

На строительство ледоколов для Северного морского пути нужно 500 млрд руб. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе панельной сессии "Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста", которая проходит на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас атомный флот – единственный в мире. Мы просчитали потребность в ледоколах до 2030 г. На новые машины нужно 500 млрд руб. Одно только государство нам эти деньги не даст. Будет смешанное финансирование: Фонд национального благосостояния, "Ростатом", государство. Формируя модель, мы должны заранее договориться с грузоотправителями и перевозчиками о тарифе флота. Может, и создали бы монополию, но под таким тарифом не подпишутся грузоотправители. Нам нужна конкуренция. Монополии не будет: есть объективные законы, и мы готовы оптимизировать показатели нашего ледокольного флота. По нему мы в 2017 г. сработали с прибылью", - сказал Лихачев.

Напомним, ранее полномочия "Росатома" а Арктике были существенно расширены. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Между тем, расширение полномочий госкорпорации может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.