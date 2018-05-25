В Одессе главный "правосек" зарезал бывшего десантника

Вечером 24 мая в Одессе руководитель городского отделения "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация нацистского толка, - прим.) Сергей Стерненко зарезал одного человека и ранил его товарища.

Сообщается, что Стерненко возвращался домой с девушкой, и на него якобы неожиданно напали двое. Для самозащиты он воспользовался своим ножом и смертельно ранил одного из них, а второй успел скрыться. По факту убийства открыто уголовное производство.

Однако, как рассказал источник издания "Страна.ua" в полиции, дело обстояло иначе. За квартал до этого у него произошел словесный конфликт с двумя незнакомыми молодыми парнями. Они его догнали и попытались выяснить отношения. Стерненко вытащил нож и ударил им дважды сначала одного, затем другого парня. Получив серьезные раны, оба бросились убегать. Одному это удалось, а второго нацист догнал и еще два раза ударил ножом в живот. От четырех ранений парень скончался.

Предварительная информация говорит о том, что это было умышленное убийство, а не самооборона, поскольку парни вооружены не были. Установлено, что убитый ранее служил в 25-й десантной бригаде.

Стерненко же известен тем, что "люстрировал" чиновников в мусорные баки. На него было заведено уголовное дело в 2015 году за похищение человека, но он вышел под залог. Основная его деятельность в последнее время – срыв концертов неугодных артистов. В частности, сорвал концерт Константина Райкина в ноябре. В 2017 году в отношении Стерненко было открыто второе уголовное производство – по подозрению в организации массовых беспорядков.