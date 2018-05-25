Следователи допросят москвича, захватившего заложников, после разрешения врачей

Сотрудники Следственного комитета планируют в самое ближайшее время допросить 57-летнего жителя Москвы, подозреваемого в захвате заложников и убийстве мужчины на востоке столицы.

Напомним, накануне москвич захватил в заложники семью с ребенком. Злоумышленник удерживал мужчину, женщину и ребенка - двух последних удалось вывести из дома. Глава семейства погиб.

Также захватчик ранил сам себя, но затем сдался полиции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, задержанного мужчину допросят с разрешения врачей. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в интернете уже появилось видео с места захвата заложников в Москве.