Скандал вокруг "списка Тунгусова" назвали самым конфликтным сценарием на праймериз "ЕР"

Наиболее конфликтный сценарий на старте праймериз "ЕР" пока реализуется в Екатеринбурге, об этом сообщается в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), который есть в распоряжении редакции Накануне.RU.

Федеральный резонанс приобрело обращение участников предварительного голосования по выборам в гордуму к федеральному руководству "Единой России". Свои обвинения они изложили в письме на имя председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, секретаря генсовета партии Андрея Турчака и секретаря свердловского областного отделения Виктора Шептия.

Андрей Турчак выступил с заявлением по поводу ситуации в Екатеринбурге. По мнению политологов, позиция секретаря генсовета "ЕР" серьезно уменьшила вероятность эскалации конфликта.

При этом начавшаяся информационная война может ударить по позициям обеих сторон - как команды Владимира Тунгусова, так и его оппонентов, считают в АПЭК. Кроме того, развитие ситуации усилило роль Кремля и федерального руководства партии, остающихся "над схваткой".

Напомним, что в Екатеринбурге "единороссы" выступили с протестом против чиновников мэрии и первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Тогда руководители местных отделений и участники предварительного голосования "Единой России" потребовали роспуска оргкомитета по организации праймериз, сообщив о многочисленных попытках чиновников повлиять на итоги предварительного партийного голосования, чтобы поставить на ключевые посты в думе "ручных" депутатов из так называемого "списка Тунгусова".