Британия предложила международным следователям помощь в расследовании крушения "Боинга" под Донецком

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила международной следственной группе (JIT) помощь в расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17.

Как сообщил официальный представитель канцелярии премьера, накануне состоялся телефонный разговор Мэй с президентом Украины Петром Порошенко. "Стороны обсудили заявление JIT о том, что ракета, сбившая самолет рейса MH17, принадлежала российской армии, а также они указали, что такие действия вписываются в общую картину российских агрессивных действий. Премьер предложила JIT со стороны Британии полную поддержку в расследовании инцидента, при котором погибли 10 британских граждан", - говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя канцелярии премьера.

Накануне Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования: Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты экспертиз.

Позже Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.