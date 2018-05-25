ТМК "стратегически" договорилась с "Уралкалием" на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Александр Ширяев и генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, стороны проработают возможность организации поставок стальной трубной продукции ТМК для удовлетворения потребностей "Уралкалия".

Для ТМК принципиально важно поддерживать и расширять взаимовыгодные отношения с партнёрами, отметил Александр Ширяев.

"Мы приветствуем факт заключения соглашения с ТМК, которое позволит компаниям снизить издержки, усилит научно-техническое взаимодействие между профильными специалистами, и надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество", сказал Дмитрий Осипов.