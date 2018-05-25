На ПМЭФ Сечин и Дюков подписали соглашения с Комаровой

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова второй день работает на Петербургском международном экономическом форуме. В то время, как глава государства проводит на площадке форума встречу с иностранными инвесторами, Комарова в очередной раз закрепила дружбу региона с крупнейшими отечественными компаниями, передает корреспондент Накануне.RU.

На стенде "Роснефти" Наталья Комарова и глава компании Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение к уже существующему договору о сотрудничестве нефтяников и правительства региона. При участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова состоялось подписание соглашения с Минпромторгом и "Газпром нефтью". От лица компании подпись поставил гендиректор Александр Дюков. Документ нацелен на стимулирование инвестиционной деятельности по созданию технологического центра "Бажен", который станет полигоном испытаний технологий и оборудования для разработки Баженовской свиты.

Стороны выразили намерение заключить в 2018 г. специальные инвестиционные контракты в рамках реализации проекта. Правительство Югры предоставит инвестору предусмотренные законодательством преференции в рамках специального инвестконтракта. Минпромторг заинтересован в реализации проекта.

"Принятое решение расширит возможности для нашей совместной работы с Минпромторгом, компанией "Газпром нефть" по реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов Баженовской свиты". Его цель – локализация и развитие в Югре полноценных технологических компетенций, необходимых для вовлечения в промышленный оборот трудноизвлекаемых запасов нефти. Это одна из стратегических задач, важных для устойчивого развития нашего региона, энергетической безопасности Югры и России. Мы объединяем усилия бизнеса, государства, науки, чтобы экономический и социальный эффект от реализации проекта был максимальным, обеспечивал долгосрочную занятость сотен тысяч специалистов в нефтяной и смежных отраслях", - сказала Комарова.

"Освоение Баженовской свиты – стратегический проект, успешная реализация которого позволит создать новую нефтяную провинцию на территории Западной Сибири, где уже существует производственная и транспортная инфраструктура. Это задача национального масштаба, и при ее выполнении необходима консолидация всех участников – научного сообщества, разработчиков, инвесторов, федеральных и региональных властей. Важно, что проект предполагает создание комплекса отечественных технологий и оборудования для разработки запасов Баженовской свиты", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.