В Киеве жестоко избили фанатов "Ливерпуля"

В Киеве ночью группа из 20 неизвестных в масках с черепами ворвались в ресторан Rooster, где были фанаты футбольного клуба "Ливерпуль". Они без каких-либо переговоров начали избивать иностранцев, швырять в них стулья и столы. В результате избиения у англичан серьезные травмы, порезы и раны в области головы и шеи, передает Тhe Daily Mirror.

Читайте также: На Украине объявлено о разоблачении более 50 договорных матчей и всеобщей коррупции в футболе

"Мы находимся в этой стране всего четыре часа и уже подверглись нападению. Они пришли к нам, как стая собак", - сказал 50-летний Джейсон Фрост.

Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната "Ливерпуля".

Напомним, финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится в Киеве 26 мая.