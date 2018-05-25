Тюменская область возглавила национальный рейтинг инвестклимата

Тюменская область опередила Республику Татарстан и Москву в тройке лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Обновленную двадцатку регионов сегодня на ПМЭФ представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Тюменская область поднялась на пять позиций и заняла первую строчку в интегральном рейтинге 2018 г. Москва переместилась с третьего на второе место, а Татарстан впервые с 2015 г. уступил место лидера, замкнув тройку призеров.

Двадцатку лучших в 2018 г. покинули Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая и Ростовская области, Республики Башкортостан и Мордовия. Их место в топ-20 заняли Белгородская, Калининградская, Новосибирская, Свердловская и Ярославская области, Хабаровский край и Ханты- Мансийский автономный округ - Югра.

"Часть показателей - в основном регуляторика - находится в зоне совместной ответственности регионов и территориальных органов федеральной власти. В целом они не оказали влияния на лидеров рейтинга, но в ряде регионов - например, в Мордовии, Коми, Ростовской области - ситуация по этим показателям стала хуже. Надо разобраться, почему так произошло", - отметила Светлана Чупшева.

Глава АСИ сообщила, что в 2018 г. рост в рейтинге продемонстрировали 78 регионов, и озвучила список наиболее успешных из них.

"Очень сильно продвинулись Тюменская область, Калининградская область, Новгородская область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ. В сентябре прошлого года президент поручил обеспечить попадание субъектов Дальнего Востока в топ-30 рейтинга к 2020 г. Хабаровский край уже в двадцатке. Заметно выросли Камчатский край и Сахалинская область", - заявила гендиректор АСИ.

Рейтинг рассчитан по 44 показателям - они сводятся в индекс (максимум 400 баллов). Основные направления оценки: регуляторная среда - процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строительство, регистрации права собственности; институты для бизнеса - те сервисы и возможности, которые созданы для предпринимателей; инфраструктура и ресурсы - дороги, коммуникации, инкубаторы и технопарки, кадры; поддержка малого предпринимательства - субсидии и прочие меры поддержки, площадки, образовательные программы.

Тюменская область стала лидером по направлениям "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого предпринимательства".