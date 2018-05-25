На Южном Урале появился медицинский КАМАЗ

Челябинский территориальный центр медицины катастроф получил передвижной автономный медицинский комплекс на базе автомобиля КАМАЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Как отметил первый заместитель губернатора Евгений Редин, это уникальная и недешевая техника. "Мы очень рассчитываем, что при наличии такой материально-технической базы мы будем готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Передвижной автономный медицинский комплекс также будет находиться на дежурстве во время проведения в регионе крупных массовых мероприятий. Хотелось бы, чтобы подобные комплексы никогда никому не пригодились, но они должны быть в постоянной готовности", - подчеркнул он.

В автомобиле могут одновременно оказывать медицинскую помощь и при необходимости провести медицинскую эвакуацию до шести носилочных больных, в том числе до четырех реанимационных. В автомобиле размещены четыре комплекта аппаратуры жизнеобеспечения, портативный аппарат УЗИ-диагностики угрожающих жизни состояний, предусмотрены запас медицинского кислорода, медицинские укладки, система воздушной дезинфекции. Для связи и сбора информации здесь работают два ноутбука и четыре портативных радиостанции, а также система позиционирования ГЛОНАСС.

Добавим, что стоимость передвижного автономного медицинского комплекса составила почти 14 млн рублей.