Аэропорту "Челябинск" нашли подрядчика на новый терминал, официально победителя объявят 4 июня

Победитель конкурса на строительство нового пассажирского терминала аэропорта "Челябинск" стоимостью 2,99 млрд руб. выявлен, однако о результатах официально будет объявлено через десять дней.

"По указанию руководства мы объявим официальные итоги по выбору подрядчика лишь через 10 дней, 4 июня, это сделано на случай, если прочие участники конкурса будут обжаловать решение в суде", - пояснила корреспонденту Накануне.RU пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

Между тем, на сайте госзакупок указаны семь заявившихся на конкурс компаний-подрядчиков, пять из них не были допущены до участия. Причины отказана не уточняются, протокол заседания датирован 24 мая.

Второе место на конкурсе получила компания "ДАРС-строительство", победителем было признано ООО "ЛМС" ("Лимакмаращстрой"), зарегистрированное в налоговой инспекции Нижнего Новгорода в 2015 г. Из открытых данных следует, что уставный капитал компании составляет 250 тыс. руб., директор - Караджа Селчук. Основной вид деятельности, указанный при регистрации - строительство жилых и нежилых помещений.

Ранее сообщалось, что по планам новый терминал пассажирского аэропорта "Челябинск" прошел в апреле 2018 г. все необходимые госэкспертизы. Здание будет построено в "чистом поле" неподалеку от действующего терминала, площадь нового объекта - около 16,5 тыс. кв. м.

Терминал планируется построить к 2020 г., пропускная способность увеличится до 2,5 млн пассажиров в год, к 2020 г. также будет реконструирована аэродромная инфраструктура (федеральный бюджет). Это необходимо для подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске летом 2020 г. Собственником аэропорта "Челябинск" является компания "Новапорт".