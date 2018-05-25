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Аэропорту "Челябинск" нашли подрядчика на новый терминал, официально победителя объявят 4 июня
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аэропорт Челябинск (2012) | Фото:gubernator74.ru

Победитель конкурса на строительство нового пассажирского терминала аэропорта "Челябинск" стоимостью 2,99 млрд руб. выявлен, однако о результатах официально будет объявлено через десять дней.
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"По указанию руководства мы объявим официальные итоги по выбору подрядчика лишь через 10 дней, 4 июня, это сделано на случай, если прочие участники конкурса будут обжаловать решение в суде", - пояснила корреспонденту Накануне.RU пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

Между тем, на сайте госзакупок указаны семь заявившихся на конкурс компаний-подрядчиков, пять из них не были допущены до участия. Причины отказана не уточняются, протокол заседания датирован 24 мая.

Второе место на конкурсе получила компания "ДАРС-строительство", победителем было признано ООО "ЛМС" ("Лимакмаращстрой"), зарегистрированное в налоговой инспекции Нижнего Новгорода в 2015 г. Из открытых данных следует, что уставный капитал компании составляет 250 тыс. руб., директор - Караджа Селчук. Основной вид деятельности, указанный при регистрации - строительство жилых и нежилых помещений.

Ранее сообщалось, что по планам новый терминал пассажирского аэропорта "Челябинск" прошел в апреле 2018 г. все необходимые госэкспертизы. Здание будет построено в "чистом поле" неподалеку от действующего терминала, площадь нового объекта - около 16,5 тыс. кв. м.

Терминал планируется построить к 2020 г., пропускная способность увеличится до 2,5 млн пассажиров в год, к 2020 г. также будет реконструирована аэродромная инфраструктура (федеральный бюджет). Это необходимо для подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске летом 2020 г. Собственником аэропорта "Челябинск" является компания "Новапорт".

аэропорт Челябинска, проект(2017)|Фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области

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25.05.2018 12:51 Мск | Денис Лузин
14:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.05.2018 14:30 Мск
В Челябинске в июне начнется строительство нового аэровокзала к саммитам ШОС и БРИКС








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Аэропорту "Челябинск" нашли подрядчика на новый терминал, официально победителя объявят 4 июня
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