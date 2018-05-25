Стали известны девизы всех сборных-участниц ЧМ-2018 в России

Стали известны девизы всех сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России этим летом.
Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, лучшие девизы команд были выбраны из 96 вариантов в ходе открытого голосования болельщиков, которое проходило с 26 апреля по 14 мая этого года. Эти девизы будут нанесены на автобусы 32 сборных во время ЧМ-2018.
Аргентина: Объединены мечтой
Австралия: Смелее дерзайте, зелено-золотые "соккеруз"
Бельгия: Красные дьяволы в деле
Бразилия: Больше 5 звезд - 200 миллионов сердец
Колумбия: 1 мечта, 3 цвета, 50 миллионов сердец
Коста-Рика: Когда играет все страна, для нее нет ничего невозможного
Хорватия: Маленькая страна, большая мечта
Дания: Вместе мы творим историю
Англия: Вперед к победе
Египет: При слове "фараоны" мир должен встать и слушать
Франция: Ваша сила, наша страсть! Вперед, "синие"!
Германия: Напишем историю вместе
Исландия: Давайте реализуем нашу мечту
Иран: 80 миллионов человек, 1 страна - сердца бьются в унисон
Япония: "Синие самураи", настало время битвы!
Корея: Азиатские тигры, покорите мир
Мексика: Сделано в Мексике - сделано для победы
Марокко: "Атласские львы" - гордость Марокко
Нигерия: Крылья африканской гордости
Панама: Панама - сила двух океанов
Перу: Мы вернулись! Сюда идут 30 миллионов перуанцев)
Польша: Вперед, Польша!
Португалия: Вчера - слава, сегодня - история
Саудовская Аравия: Рыцари пустыни
Сенегал: Сенегальцы не знают слова "невозможно"
Сербия: Одна команда, одна мечта - Сербия!
Испания: Вместе мы непобедимы
Швеция: Вместе за Швецию!
Швейцария: Четыре языка, один народ
Тунис: Россия, вот летят орлы - игроки и болельщики вместе
Уругвай: Солнце сияет в России в небесно-голубой синеве.
Напомним, ранее был назван официальный девиз сборной России на домашнем ЧМ-2018.