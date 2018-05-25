Стали известны девизы всех сборных-участниц ЧМ-2018 в России

Стали известны девизы всех сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России этим летом.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, лучшие девизы команд были выбраны из 96 вариантов в ходе открытого голосования болельщиков, которое проходило с 26 апреля по 14 мая этого года. Эти девизы будут нанесены на автобусы 32 сборных во время ЧМ-2018.

Аргентина: Объединены мечтой

Австралия: Смелее дерзайте, зелено-золотые "соккеруз"

Бельгия: Красные дьяволы в деле

Бразилия: Больше 5 звезд - 200 миллионов сердец

Колумбия: 1 мечта, 3 цвета, 50 миллионов сердец

Коста-Рика: Когда играет все страна, для нее нет ничего невозможного

Хорватия: Маленькая страна, большая мечта

Дания: Вместе мы творим историю

Англия: Вперед к победе

Египет: При слове "фараоны" мир должен встать и слушать

Франция: Ваша сила, наша страсть! Вперед, "синие"!

Германия: Напишем историю вместе

Исландия: Давайте реализуем нашу мечту

Иран: 80 миллионов человек, 1 страна - сердца бьются в унисон

Япония: "Синие самураи", настало время битвы!

Корея: Азиатские тигры, покорите мир

Мексика: Сделано в Мексике - сделано для победы

Марокко: "Атласские львы" - гордость Марокко

Нигерия: Крылья африканской гордости

Панама: Панама - сила двух океанов

Перу: Мы вернулись! Сюда идут 30 миллионов перуанцев)

Польша: Вперед, Польша!

Португалия: Вчера - слава, сегодня - история

Саудовская Аравия: Рыцари пустыни

Сенегал: Сенегальцы не знают слова "невозможно"

Сербия: Одна команда, одна мечта - Сербия!

Испания: Вместе мы непобедимы

Швеция: Вместе за Швецию!

Швейцария: Четыре языка, один народ

Тунис: Россия, вот летят орлы - игроки и болельщики вместе

Уругвай: Солнце сияет в России в небесно-голубой синеве.

Напомним, ранее был назван официальный девиз сборной России на домашнем ЧМ-2018.