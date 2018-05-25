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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
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"Надо трезво оценивать соотношение сил" Недавняя встреча президента с флотскими командирами прошла малозамеченной, а тематика ее, вопросы, на ней затронутые – важны и касаются не только флота. Результаты военных действий США и их союзников в Сирии наводят на серьёзные размышления. Мы можем оказаться в очень серьёзном положении в случае регионального или периферийного конфликта без применения ядерного оружия. А такой конфликт очень вероятен.
25.05.2018
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25.05.2018 12:40 Мск (14:40 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Стали известны девизы всех сборных-участниц ЧМ-2018 в России
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коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Аксель Витсель, Криштиану Роналду, Тим Кэхилл (2017) | Фото: Накануне.RU

Стали известны девизы всех сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России этим летом.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, лучшие девизы команд были выбраны из 96 вариантов в ходе открытого голосования болельщиков, которое проходило с 26 апреля по 14 мая этого года. Эти девизы будут нанесены на автобусы 32 сборных во время ЧМ-2018.

Аргентина: Объединены мечтой

Австралия: Смелее дерзайте, зелено-золотые "соккеруз"

Бельгия: Красные дьяволы в деле

Бразилия: Больше 5 звезд - 200 миллионов сердец

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Эдер Азар, Лионель Месси, Роберт Левандовски(2017)|Фото: Накануне.RU

Колумбия: 1 мечта, 3 цвета, 50 миллионов сердец

Коста-Рика: Когда играет все страна, для нее нет ничего невозможного

Хорватия: Маленькая страна, большая мечта

Дания: Вместе мы творим историю

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Брайан Руис, Кристиан Эриксен, Мусса Соу(2017)|Фото: Накануне.RU

Англия: Вперед к победе

Египет: При слове "фараоны" мир должен встать и слушать

Франция: Ваша сила, наша страсть! Вперед, "синие"!

Германия: Напишем историю вместе

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Поль Погба, Томас Мюллер, Федор Смолов(2017)|Фото: Накануне.RU

Исландия: Давайте реализуем нашу мечту

Иран: 80 миллионов человек, 1 страна - сердца бьются в унисон

Япония: "Синие самураи", настало время битвы!

Корея: Азиатские тигры, покорите мир

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Гульфи Сигурдссон, Харри Кейн, Кейсуке Хонда(2017)|Фото: Накануне.RU

Мексика: Сделано в Мексике - сделано для победы

Марокко: "Атласские львы" - гордость Марокко

Нигерия: Крылья африканской гордости

Панама: Панама - сила двух океанов

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Паоло Герреро, Хамес Родригес, Рикардо Куарежма(2017)|Фото: Накануне.RU

Перу: Мы вернулись! Сюда идут 30 миллионов перуанцев)

Польша: Вперед, Польша!

Португалия: Вчера - слава, сегодня - история

Саудовская Аравия: Рыцари пустыни

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Лука Модрич, Неманья Матич, Джердан Шакири(2017)|Фото: Накануне.RU

Сенегал: Сенегальцы не знают слова "невозможно"

Сербия: Одна команда, одна мечта - Сербия!

Испания: Вместе мы непобедимы

Швеция: Вместе за Швецию!

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Мохамед Салах, Луис Суарес, Хавьер Эрнандес(2017)|Фото: Накануне.RU

Швейцария: Четыре языка, один народ

Тунис: Россия, вот летят орлы - игроки и болельщики вместе

Уругвай: Солнце сияет в России в небесно-голубой синеве.

Напомним, ранее был назван официальный девиз сборной России на домашнем ЧМ-2018.

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25.05.2018 12:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.05.2018 09:12 Мск
Сборная России по футболу провела официальную фотосессию перед ЧМ-2018

Ранее 24.05.2018 14:37 Мск
Назван официальный девиз сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018

Ранее 26.04.2018 13:45 Мск
Началось голосование за девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

Ранее 18.04.2018 12:50 Мск
Черчесов заявил, что на ЧМ-2018 сборная России составит конкуренцию Германии








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Стали известны девизы всех сборных-участниц ЧМ-2018 в России
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