Серийный номер ракеты, якобы сбившей малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в Советском Союзе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в Минобороны России.

"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе. При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет", - сказали в Минобороны.

Одним из "аргументов" следователей о возможной причастности России к трагедии к трагедии является уцелевшая обшивка двигателя ЗРК "Бук". Однако о дате и месте обнаружения данного двигателя или лицах, передавших данный агрегат следственной комиссии, выступавшие предпочли умолчать, отметили в оборонном ведомстве.

"Единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска, является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам", - подчеркнули в Минобороны.

"С момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Накануне Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования: Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты экспертиз.

Позже Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.