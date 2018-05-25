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В Минобороны объяснили, почему Нидерланды замалчивают данные по MH17

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Новости
25.05.2018 12:33 Мск (14:33 Екб)
происшествия
В Минобороны объяснили, почему Нидерланды замалчивают данные по MH17
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Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Серийный номер ракеты, якобы сбившей малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в Советском Союзе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в Минобороны России.
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"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе. При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет", - сказали в Минобороны.

Одним из "аргументов" следователей о возможной причастности России к трагедии к трагедии является уцелевшая обшивка двигателя ЗРК "Бук". Однако о дате и месте обнаружения данного двигателя или лицах, передавших данный агрегат следственной комиссии, выступавшие предпочли умолчать, отметили в оборонном ведомстве.

"Единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска, является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам", - подчеркнули в Минобороны.

"С момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Накануне Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования: Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты экспертиз.

Позже Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.



Развитие сюжета: Ранее 25.05.2018 13:11 Мск
Британия предложила международным следователям помощь в расследовании крушения "Боинга" под Донецком

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25.05.2018 12:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.05.2018 06:00 Мск
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В Минобороны объяснили, почему Нидерланды замалчивают данные по MH17
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