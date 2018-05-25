Глава "Росатома": Северный морской путь должен стать конкурентом Суэцкого канала и перехватить часть его грузов

Северный морской путь в перспективе должен стать конкурентом Суэцкого канала и взять на себя часть проходящих по нему грузов. Об этом заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в ходе панельной сессии "Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста", которая проходит на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Для освоения ресурсов северного края и вывоза ресурсов с целью занять лидерство по рынке сжиженного природного газа правительство и рассматривало строительство Северного морского пути. Другой вопрос – конкуренция с Суэцким направлением. Нужно перетянуть грузы на более короткое северное направление. Наша цель – создание партнерства, альянса. Он должен состоять из власти, без ряда министерств это невозможно, добывающих компаний, наращивающих мощности, и судовладельцев. Это – важная часть развития территории. Сформировав альянс, мы двинемся вперед", - заявил Лихачев.

Другой участник дискуссии, главный исполнительный директор работающей на СМП компании "Stena AB" Дан Стен Олссон, отметил, что время, за которое севморпуть станет конкурентом Суэцкому каналу, зависит от грузов, которые по нему перевозить.

"Не могу точно сказать, как быстро СМП станет конкурентом Суэцкого канала, нужно смотреть, какие контейнеры мы перевозим на Дальний Восток и в Европу. Есть грузы, которые выиграют, в первую очередь, транзитные. Если говорить о грузах из Северной Новергии и Кореи, могут быть вопросы о конкуренции", - сказал Олсон.