Министр Кобылкин одобрил передачу арктических полномочий "Росатому"

На сессии ПМЭФ министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин поддержал расширение полномочий "Росатома" в Арктике, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведомство, напомним, стало куратором Севморпути. По словам экс-губернатора ЯНАО, а ныне министра Кобылкина, Арктика должна быть в руках одного ведомства.

Сейчас госпрограмму курируют разные министерства, сказал Кобылкин. Так, Минприроды отвечает за четыре направления, в том числе строительство ледостойкой платформы и природоохранную сферу. Финансирование программы составит 19,6 млрд руб. до 2020 г.

"Разве это все, что касается Арктики по линии Минприроды?" - возмутился экс-губернатор.

Кобылкин одобрил предложение закрепить Севморпуть и арктическое направление за "Росатомом".